مقتل 11 مسلحا كرديا في ضربات جوية تركية

اعلن الجيش التركي الثلثاء إن طائرات حربية تابعة له قصفت أهدافا للمسلحين الأكراد في منطقتين بجنوب شرق تركيا الليلة الماضية فقتلت 11 من مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وأضاف:”إحدى الضربات الجوية كانت قرب الحدود السورية في منطقة داركجيت بإقليم ماردين حيث دمرت الطائرات الحربية موقعين لإطلاق النار وقتلت ثمانية مسلحين يعتقد أنهم كانوا يدبرون هجوما”.

وأشار إلى أن ثلاثة آخرين من مسلحي حزب العمال الكردستاني قتلوا كما دمرت ضربات جوية كهفا في ريف إقليم هكاري الذي يقع على الحدود مع العراق وإيران.