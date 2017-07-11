مقتل 11 مسلحا كرديا في ضربات جوية تركية

عربيا ودولياالثلاثاء 11 تموز 2017 مقتل 11 مسلحا كرديا في ضربات جوية تركيةاعلن الجيش التركي الثلثاء إن طائرات حربية تابعة له قصفت أهدافا للمسلحين الأكراد في منطقتين بجنوب شرق تركيا الليلة الماضية فقتلت 11 من مسلحي حزب العمال الكردستاني.وأضاف:”إحدى الضربات الجوية كانت قرب الحدود السورية في منطقة داركجيت بإقليم ماردين حيث دمرت الطائرات الحربية موقعين لإطلاق النار وقتلت ثمانية مسلحين يعتقد أنهم كانوا يدبرون هجوما”. وأشار إلى أن ثلاثة آخرين من مسلحي حزب العمال الكردستاني قتلوا كما دمرت ضربات جوية كهفا في ريف إقليم هكاري الذي يقع على الحدود مع العراق وإيران.كلمات مفتاحية:تركياالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام