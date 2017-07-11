“الصحة العالمية” تعرب عن قلقها من سوء الوضع المعيشي والصحي في غزة‎

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من الأوضاع المعيشية والصحية السيئة في قطاع غزة. جاء ذلك في تصريح مكتوب لرئيس المنظمة في فلسطين جيرالد روكينشاوب خلال اجتماعه بفصائل القوى الوطنية والإسلامية بغزة، اطلعت الأناضول عليه.

وقال روكينشاوب إن “الوضع الصحي والمعيشي في غزة سيئ جراء تدهور المحددات الاجتماعية للصحة ونقص الكهرباء والنقص الحاد في الأدوية، والتعقيدات في التحويلات العلاجية للمرضى وتلوث مياه البحر وشح موارد المياه”، مشيراً إلى أن” تدهور حالة الصحة في غزة، والنقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية سيؤدي إلى مزيد من الصعوبات إن لم يتم حله”. وأضاف: “إن عدم قدرة المرضى على الخروج من القطاع ووصولهم الى الخدمات الصحية هو أمر غير مقبول لأنه يهدد حياة المرضى ويعرضهم للموت”.

وفي وقت سابق اتهمت وزارة الصحة في غزة “إسرائيل والسلطة الفلسطينية برام الله بتبادل الدور في حرمان مرضى غزة من حقهم في العلاج والتحويلات العلاجية”.

ودعت الوزارة “المؤسسات الحقوقية والإنسانية والجهات المعنية لرفع دعاوى قضائية للوقوف على جريمة التسبب بوفاة 9 من المرضى بينهم 3 أطفال نتيجة حرمانهم من العلاج في الخارج”.

ومنذ أن فازت حركة “حماس” بالانتخابات التشريعية في 2006، تفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا على غزة، واستمر هذا الحصار رغم تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية، أدت اليمين الدستورية في الثاني من حزيران 2014.