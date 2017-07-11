عربيا ودولياالثلاثاء 11 تموز 2017 القوات الأميركية في العراق… وما بعد معركة الموصلأكد الفريق ستيفن تاونسند، أكبر قائد عسكري أميركي في العراق، الثلثاء، أنه لا يتوقع أي تغيير كبير في مستوى القوات الأميركية في العراق، بعد استعادة الموصل، قائلا إن الحملة ستمتد إلى بلدات أخرى يسيطر عليها تنظيم “داعش”.وأوضح في إفادة صحفية “هذه الحرب بعيدة كل البعد عن نهايتها. لذلك لا أتوقع رؤية أي تغير كبير في مستويات قواتنا في المستقبل القريب لأنه ما يزال هناك عمل شاق يتعين على العراقيين والتحالف القيام به”.وأضاف تاونسند، أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال داعش، ليست لديه معلومات مؤكدة بشأن ما إذا كان زعيم التنظيم المتشدد أبوبكر البغدادي حيا أم ميتا.وأورد “على الرغم من كل التقارير المفيدة التي ترد إلينا من كل مصدر، لا يمكنني التأكيد ولا النفي، سواء تعلق الأمر بمكان وجود البغدادي أو ما إذا كان حيا أو ميتا”. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عاد للموصل ليعلن النصر على تنظيم داعش المتطرف في شمال المدينة بعد تسعة أشهر من معارك شرسة في المناطق المأهولة.من جهته، اعتبر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الاثنين أن خسارة الموصل تشكل “ضربة حاسمة” ضد داعش، غير أنها لا تعني انتهاء الحرب ضد المتشددين.كلمات مفتاحية:القوات الأميركية في العراقالمصدر: سكاي نيوز عربية