ترامب يهنئ العراق بالنصر على “داعش” في الموصل

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهنئ العراق على هزيمة تنظيم “داعش” في مدينة الموصل. ونقل البيت الأبيض عن ترامب تأكيده أن أيام التنظيم باتت معدودة، مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل السعي للقضاء عليه نهائيا.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون: إن التحالف الدولي والولايات المتحدة سيعملان عن كثب مع العراق، لإعادة الاستقرار إلى الموصل والمناطق المحررة، مؤكدا أن التحالف سيواصل الوقوف مع الشركاء العراقيين لضمان هزيمة “داعش” في المناطق المتبقية في العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن النصر على “داعش” في الموصل، في أكبر هزيمة للتنظيم منذ إعلانه قيام خلافته المزعومة، قبل ثلاث سنوات.