جامعة الروح القدس خرّجت الدفعة الرابعة من ديبلوم الدراسات العليا في الإدارة

احتفلت جامعة الروح القدس – الكسليك بتخريج 16 طالبا وطالبة شكلوا الدفعة الرابعة من ديبلوم الدراسات العليا في الإدارة المشترك مع مدرسة الدراسات التجارية العليا في مونتريال (HEC Montréal)، في حضور رئيس جامعة الروح القدس ممثلا بنائبه للشؤون الأكاديمية الدكتور جورج يحشوشي، رئيس مدرسة الدراسات التجارية العليا في مونتريال (HEC Montréal) البروفسور ميشال باتري، مدير التعليم الدولي في HEC Montréal حسان تاغفاي، عميد كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية البروفسور إيلي عساف، إضافة إلى أعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والمتخرجين وذويهم.

سركيس

استهل الحفل بدخول المتخرجين، ثم النشيدين اللبناني والكندي. وتحدثت بعدها العميدة المساعدة للدراسات العليا ومديرة النشاطات في الكلية الدكتورة ندى سركيس، التي أشارت إلى أن “هذا اللقاء هو احتفال بتخريج الدفعة الرابعة من الطلاب الذين تابعوا برنامجا مشتركا بين جامعة الروح القدس وHEC Montréal على مدى سنتين، بإشراف أساتذة من الجامعتين وذلك بهدف رسم الطريق أمام مستقبل مهني ناجح”. وتوجهت إلى الطلاب بالقول: “التخرج هو لحظة انتهاء فصل من حياتكم، ولكنه أيضا وقت الاحتفال بعملكم الدؤوب وإنجازاتكم وستحققون الازدهار فقط من خلال العزم والمثابرة”.

عساف

وهنأ عميد كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية البروفسور إيلي عساف الطلاب المتخرجين ناصحا إياهم “بالتحلي دائما بالحس النقدي البناء والإيجابي في مختلف الظروف. قولوا “لا” للمظاهر المخادعة، تشجعوا دائما وقولوا الحقيقة واردعوا الكذب… وبالرغم من العوائق والصعوبات التي تسيطر على سوق العمل، فالعالم يخلق دائما لاعبين جدد، وأشكالا جديدة للتبادل والتواصل بين الإنسان والشركات”.

وأضاف: “آمل أنكم عندما تدخلون إلى عالم الاقتصاد أن تحافظوا على إنسانيتكم لأنه “ماذا ينفع الإنسان إذا ربح العالم كله وخسر نفسه” (متى 16: 26). اعملوا بإنسانية، اتخذوا القرارات بإنسانية واحترموا القيم التي تجسد هذه الإنسانية. ولا تنسوا أبدا أن المصلحة الخاصة تكمن دائما في الخير العام. ويبقى التضامن إحدى أسمى القيم لا بل هو قوة وحاجة في الوقت عينه. فبدون الأخلاقيات يرزح مجتمعنا تحت وطأة الوحشية والبربرية”.

باتري

واعرب رئيس مدرسة الدراسات التجارية العليا في مونتريال البروفسور ميشال باتري عن فخره “بالتعاون القائم مع جامعة الروح القدس والذي أنتج ثمارا جميلة على مدى سنين عدة. وأتمنى أن يكون هذا الاحتفال بمثابة تتويج لجهودنا وعملنا ونجاحنا بهدف تعزيز هذه الشراكة وتقوية التزامنا بالعمل معا”. ودعا المتخرجين ليكونوا “فخورين بهذا الإنجاز الذي حققوه. فبعد سنتين من العمل المتواصل حصلوا على شهادتين، الأولى من جامعة الروح القدس- الكسليك والثانية من HEC Montréal”.

وختم :”أريد أن أهنئكم على جهودكم وإخلاصكم وعزمكم، استطعتم أن تنجحوا بالرغم من المسؤوليات التي تقع على عاتقكم. وأنا مدرك تماما لحجم التضحيات التي يجب أن تقدم من جانبكم ومن جانب محيطكم. هذه الشهادة ليست نهاية بل هي بداية لفصل جديد في حياتكم”.

يحشوشي

وختاما، ألقى نائب رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك للشؤون الأكاديمية الدكتور جورج يحشوشي، ممثلا رئيس الجامعة الأب البروفسور جورج حبيقة، كلمة نوه فيها “بالتقدم السريع الذي حققته جامعة الروح القدس، خلال السنوات العشر الماضية، حيث باتت مؤسسة رائدة تملك رؤية قوية لتكون جامعة عالمية في خدمة لبنان والمجتمع.

وبهدف دعم رسالة الجامعة ورؤيتها، تم وضع إطار مشترك للحوكمة عبر إنشاء مجلس الأمناء الذي يضم 23 عضوا عينتهم الرهبانية اللبنانية المارونية لخدمة الجامعة وأسرتها. وهكذا فإن ضمان الجودة، والاعتمادات الدولية والتميز في التعليم والتعلم هي الأولويات الأهم في خطة الجامعة الاستراتيجية”.

وخاطب الطلاب المتخرجين قائلا: “احلموا، قرروا وكونوا فكرة عما تريدون أن تصبحوا. لا يمكنكم أن تفقدوا عزيمتكم أو أن تخافوا في أي ظرف كان بل ارتقوا وتألقوا بالقيم، التعاطف والأمانة والمصداقية والشجاعة والتميز. أهلكم يفتخرون بكم، ونحن نفتخر بكم والعالم أجمع يفتخر بكم.”