بالفيديو: عروس تنتحب في حفل زفافها.. والسبب مُحزن!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروسٍ تبكي وتنتحب خلال حفل زفافها.

وانهالت التعليقات المضحكة حول هذا الموضوع، فالبعض اعتبر أنّها تتزوّج ولا داعي لكلّ هذا البكاء والدراما.

من جهةٍ أخرى، أشار البعض الى أنّ العروس مُجبرة على الزواج، وهي تبكي لأنّها لا تريد هذا النصيب.

كما ظهرت والدة العروس، على الأرجح، وهي تصرخ، طالبةً عدم ابعادها عنها، حتّى تتدخّل أحدهم وأبعدها بالقوة.