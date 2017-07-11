قاطيشا: “القوات” تدعم كل عمل أمني يساهم في بناء الدولة ومؤسساتها

لفت مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” العميد المتقاعد وهبي قاطيشا الى انه قبل قيام الجيش بمهمته في عرسال توارد له معلومات أنهم يريدون زلزلة لبنان لان داعش كان يخسر في الرقة، والجيش قام بالمهمة على أكمل وجه، وعندما يصبح أحد عناصره كفيفاً لانه حاول مساعدة طفلة من بين يدي عمّها الذي يريد تفجير نفسه، لا يمكن إذا اتهام الجيش بمهاجمة النازحين.

وعن عملية عرسال ومقتل ياسر الغاوي، قال قاطيشا عبر الـotv: “إن موقف “القوات اللبنانية” مما حصل في عرسال واضح وصريح، وكل عمل أمني يساهم في بناء الدولة ومؤسساتها نحن ندعمه، كذلك ندعم الجيش اللبناني”.