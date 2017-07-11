بالصور: إشكال أمام مبنى معهد العلوم الإجتماعية ــ زحلة وتأجيل الإمتحانات

شهد مبنى معهد العلوم الإجتماعية في الجامعة اللبنانية الفرع الرابع – زحلة، كسارة، حركة من نوع آخر، اعتباراً من صباح اليوم الثلثاء، وأجلت الإمتحانات التي كانت مقررة اليوم.

وحاول الأساتذة ومدير المعهد، الدخول بالقوة الى مبنى الجامعة، لكن مشادة كلامية حصلت بينهم وبين المحتجين. وتدخلت القوى الأمنية لفض الإشكال.

وكانت منسقية زحلة في “القوات اللبنانية”، وهيئة قضاء زحلة في “التيار الوطني الحر” قد نفذوا وقفة إحتجاجية امام مبنى المعهد، احتجاجاً على التجاوزات المتكررة بحق الطوائف المسيحية واعتماد منهجية تهميش وجودهم في إدارات الدولة ومؤسساتها وكان آخرها تعيين دكتور من الطائفة السنية عوضاً عن طائفة الروم الملكيين الكاثوليك مديراً للمعهد المذكور.