زهرا وبزي في القاهرة للمشاركة في اعمال منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية

وصل النائبان أنطوان زهرا وعلي بزي الى القاهرة لتمثيل مجلس النواب في اعمال منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بعنوان “الزواج والأسرة في المنطقة العربية”، الذي بدأ أعماله أمس ويستمر يومين، ويتضمن ورش عمل ومحاور تناقش السياسات والتشريعات الدولية والعربية المتصلة بواقع السكان والأسرة في العالم العربي.

ومن المتوقع ان يلتقي النائبان على هامش المؤتمر، عددا من البرلمانيين العرب المشاركين في اعمال المنتدى.