السيسي: الإرهاب كلف العرب خسائر فادحة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام، في ظل الظروف الإقليمية غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة وانتشار خطر الارهاب.

وأورد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، أن الرئيس السيسي التقى وزراء الاعلام العرب المشاركين في الاجتماع الـ48 لمجلس وزراء الاعلام العرب.

واعتبر السيسي، أن الارهاب تسبب في أضرار فادحة للأمة العربية خلال السنوات الماضية” سواء على صعيد خسارة الأرواح التي لا تقدر بثمن أو الدمار المادي والاقتصادي”.

وشدد على أن مواجهة الارهاب” بحسم وقوة” باتت واجبة على المستويات كافة ومن خلال استراتيجية شاملة تراعي جميع أبعاد هذه الظاهرة ” بخاصة فيما يتعلق برسالة الإعلام في نشر المعلومات الصحيحة وبث قيم التسامح والتنوير”.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية، فإن الرئيس السيسي أشار إلى “الدور المحوري” للإعلام العربي الحريص على قضايا الأمة، مؤكدا عدم تراجع مصر عن موقفها الرافض لدعم الارهاب وتمويله.

وأوضح المتحدث أن وزراء الاعلام العرب أكدوا من جانبهم أن هناك ” مسؤولية كبيرة” تقع على عاتق الاعلام العربي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية، وقدموا عدة مقترحات لتطوير العمل الاعلامي على المستوى العربي .

وأردف أن السيسي رحب بمقترحات وزراء الاعلام بشأن تفعيل ميثاق الشرف الاعلامي العربي، وتشكيل لجنة وزارية عربية مصغرة لتفعيل الاستراتيجية الإعلامية لمواجهة الإرهاب.