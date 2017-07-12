التحالف: لا يسعنا تأكيد أو نفي مقتل البغدادي

أعلن قائد التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” اللفتنانت جنرال الأميركي ستيفن تاونسند أن لا معلومات لديه تؤكد أو تنفي مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، مشيراً إلى أنه “اطلع على أنواع البلاغات” عن وضع البغدادي.

وقال في اتصال عبر الفيديو من بغداد: “ليس لدي أي دليل. نأمل أن يكون قضى فعلا. وإذا لم يكن هذا صحيحا، سيصبح كذلك حالما نكتشف مكانه”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن في وقت سابق الثلاثاء أن لديه معلومات من كبار قادة التنظيم تؤكد مقتل البغدادي. وكان قد أُبلِغ عن مقتل البغدادي عدة مرات.

وإذا تأكد ذلك، فسيشكل مقتله ضربة قاسية أخرى للتنظيم بعد خسارته الموصل.