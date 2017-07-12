بالفيديو: ضابط في الجيش يكشف عن التطورات الميدانية في عرسال ومواقع المجموعات المسلّحة

ماذا اختلف منذ عدة سنوات؟ يشير ضابط في الجيش اللبناني إلى أنه “بعد معارك عدة للجيش تمكنا السيطرة على كل المعابر بالإضافة إلى معابر تابعة للإرهابيين وهم من تراجعوا وعديدهم اصبح قليلاً ، معلناً عن عمليات صدّ لهم كبيرة.

يتمركز فتح الشام في الجهات الشرقية الجنوبية من وادي حميّد، وبشكل كثيف في منطقة الكسّارات المقابلة لموقع الجيش في وادي الحصن ووادي عطا.

في حين تتواجد سرايا أهل الشام في منطقة الملاهي في وادي حميد في الجهة المقابلة لمراكز الجيش أما المنطقة الشرقية من وادي حميد حتى جرود القاع شرقا من الناحية اللبنانية السورية فتخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

وبحسب المعلومات الأمنية فإن عديد المجموعات المسلحة يتوزع على الشكل الآتي: