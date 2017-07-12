تطورات المنطقة حضرت في لقاء تيلرسون بولي العهد السعودي

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الأربعاء، تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطويرها، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، التقى في وقت سابق هذا اليوم، مع تيلرسون، في جدة، وناقشا الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب وتمويله أيضا.