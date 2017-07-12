برّي: سلسلة الرتب والرواتب ستكون بنداً أول في الجلسة العامة لمجلس النواب

نقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بعد لقاء الأربعاء النيابي اليوم تأكيده ب”أن سلسلة الرتب والرواتب هي حق لأصحابها ولا يمكن تجاهل هذا الحق”.

وقال: كما هو معلوم، فإن السلسلة هي أول بند من بنود جدول اعمال الجلسة المقبلة، وسنكمل النقاش من حيث انتهى في الجلسة السابقة.

وتطرق اللقاء الى الوضع الأمني ودور الجيش، فأكد الرئيس بري “هذا الدور الوطني الذي لعبه ويلعبه لحماية الإستقرار والأمن الوطنيين”، مشددا على توفير كل الدعم له لأنه يبقى ضمانة للبلد وللجميع”.

وكان الرئيس بري استقبل في اطار لقاء الاربعاء النواب : علي بزي، بلال فرحات، حسن فضل الله، اسطفان الدويهي، مروان فارس، علي عمار، نواف الموسوي، نبيل نقولا، عباس هاشم، هاني قبيسي، ايوب حميد، قاسم هاشم، عبد المجيد صالح، ميشال موسى، علي المقداد، الوليد سكرية، علاء ترو، انطوان سعد، اميل رحمة، علي خريس، ياسين جابر، عبد اللطيف الزين، وعلي فياض.