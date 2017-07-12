قتلت طفلتها والسبب… فنجان قهوة

راحت الطفلة ندى إبنة العامين ضحية لجحود والدتها وقسوة قلبها، فتعرضت للتعذيب والضرب حتى الموت داخل منزل الأسرة في مصر القديمة بسبب كسر فنجان قهوة. وحاولت المتهمة منى عيد (29عاما) التنصل من جريمتها والإدعاء أن الطفلة سقطت من أعلى منضدة داخل الشقة، لكن فُضح أمرها.

وبعد الكشف الطبى على الفتاة، تبين عدم وجود إصابات أو جروح بالجسم ما عدا آثار عضة “آدمية” بالخد وخلف الأذن، وتبين وجود تهتك بجدار المعدة وتهتك بالكبد إثر ضرب باليد، وتلك الإصابات أدت إلى وفاتها.

وبمواجهة الوالدة، اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت أنه نظراً لقيام المجني عليها بالعبث بمحتويات الشقة، قامت بضربها لكن لم تقصد قتلها. وأوضحت تحريات مباحث القاهرة أن المتهمة صاحبة سوابق.

وقررت النيابة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، بعد ان اعترفت بتفاصيل جريمتها كاملة وقالت إنها لم تكن تقصد التخلص من طفلتها بل حاولت منعها من العبث في محتويات الشقة، إلا أن الطفلة سقطت على الأرض فاقدة للوعي ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال بعد أن قامت المتهمة بضربها على رأسها.