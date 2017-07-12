اجتماع في السراي للبحث في كيفية التعامل مع مسألة النزوح… ولقاء بين عدوان والحريري

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني،وزير الخارجية جبران باسيل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير التربية مروان حمادة، وزير الاقتصاد رائد خوري، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ،وزير الشؤون الاجتماعية بيار ابي عاصي ، الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ومستشار الرئيس الحريري نديم المنلا.

وتم خلال الاجتماع البحث في كيفية التعامل مع مسألة النزوح السوري الى لبنان من جوانبها كافة و الاتفاق على تحضير ورقة عمل بهذا الاطار، كما تم التطرق الى المساعدات التي تقدمها الامم المتحدة الى لبنان وسبل تطبيق القانون لناحية المنافسة والعمالة غير الشرعية للنازحين السوريين .

بعد ذلك استقبل الرئيس الحريري نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان وعرض معه التطورات والاوضاع العامة.