أغنية “despacito” تنقذ بورتوريكو من الإفلاس

استطاعت الأغنية العالمية التي انتشرت كالنار في الهشيم “despacito” من التأثير على الواقع الاقتصادي لجزيرة بورتوريكو.

وبعد أن أعلن حاكم بورتوريكو منذ شهرين إفلاس البلاد من أجل إعادة هيكلة الديون البالغة 70 مليار دولار، يبدو أن الأمور ستتغير في خضم الإعجاب المتزايد في الأغنية.

وبعد تصوير الكليب في جزيرة بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة، استطاعت الأغنية جذب وزيادة الساح فيها.

يشار إلى أن نجمي الأغنية لويس فونسي ودادي يانكي، ولدا في بورتوريكو، وهما من أشهر مطربي أمريكا الجنوبية.

وحققت أغنيتهم الأخيرة “Despacito” نحو 2 ونصف مليار مشاهدة على يوتيوب.

وكشفت صحيفة “Un Nuevo Dia” أن نسبة اهتمام السياح ببورتوريكو ازدادت بنسبة 45% منذ أن انتشرت الأغنية عالميا.

وعزت الصحيفة الفضل إلى المشاهد والمعالم السياحية الطبيعية المميزة التي ظهرت في كليب الأغنية.