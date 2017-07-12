بالفيديو: إعلامية تتعاطى المخدرات على الهواء مباشرةً!

قامت الإعلامية المصرية شيماء جمال بتجربة تعاطي المخدرات على الهواء مباشرة في برنامجها “المشاغبة”، وذلك بعد أن كانت وعدت أحد مشاهديها بذلك.

ولم يتضح سياق تعاطي شيماء الهيروين، إلا أنها قامت بإخراج كمية من المادة المخدرة، ووضعتها على يدها، وتعاطتها على الهواء مباشرة.