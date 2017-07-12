تحت المجهرالأربعاء 12 تموز 2017 بالفيديو: إعلامية تتعاطى المخدرات على الهواء مباشرةً! قامت الإعلامية المصرية شيماء جمال بتجربة تعاطي المخدرات على الهواء مباشرة في برنامجها “المشاغبة”، وذلك بعد أن كانت وعدت أحد مشاهديها بذلك.ولم يتضح سياق تعاطي شيماء الهيروين، إلا أنها قامت بإخراج كمية من المادة المخدرة، ووضعتها على يدها، وتعاطتها على الهواء مباشرة. #راديو_ميدان | #شاهد | في اقل من دقيقه مذيعه مصريه بتعلم الشباب ازاي طريقة شد الهيروين صح 😄Geplaatst door راديو ميدان Radiomidan l op maandag 10 juli 2017كلمات مفتاحية:المخدراتالمصدر: وكالات