الزغبي: “ربط النزاع” مع حزب الله يقابله نزاع وجودي مع نظام الأسد- الأربعاء

لفت عضو قيادة قوى “14 آذار” الياس الزغبي إلى “أن دعوة السيد حسن نصرالله الحكومة اللبنانية للتفاوض مع النظام السوري ليست عملية ولا تقع في مكانها الطبيعي”.

وقال في تصريح: ” يدرك السيد نصرالله تماما أن الفريق اللبناني السيادي اضطر لربط النزاع معه إنقاذا للاستقرار، لكن هذا الفريق، داخل الحكومة وخارجها، هو في حال نزاع وجودي مع نظام الأسد، وهو نزاع قديم ومستمر ، وبلغ ذروته في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر شهداء انتفاضة الاستقلال، ولن ينتهي إلا بانتهاء النظام نفسه وشل بقايا أذرعه في لبنان”.

أضاف :” لا يحق لأحد فرض التفاوض السياسي مع نظام أغرق لبنان بجيشه وأدواته على مدى 30 سنة، ويغرقه اليوم بمليوني نازح هربوا من بطش الجيش نفسه مع ميليشياته المستجمعة، ولا يمكن أن يتحول القاتل إلى منقذ بين ليلة وضحاها