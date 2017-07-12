حريق أودى بحياة 11 هنديا وبنغاليا في جنوب السعودية

أودى حريق اندلع في منزل في نجران جنوب المملكة العربية السعودية بحياة 11 شخصا من الجنسيتين الهندية والبنغالية، حسبما أفاد الدفاع المدني السعودي.

وقال الدفاع المدني عبر “تويتر”: “مدني نجران اخمد حريقا بمنزل شعبي لا يوجد به فتحات تهوية (نوافذ)، نتجت منه وفاة 11 مقيما، وإصابة 6 اخرين جراء استنشاق الدخان”.

من جهته، اوضح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني في منطقة نجران النقيب عبدالله ال فارع أن “مدنيا نجرانا باشر بلاغا فجر الاربعاء من طريق الدوريات الامنية يفيد بوجود حريق في منزل شعبي مكون من ثلاث غرف.

وأشار إلى أن الحريق نتجت منه وفاة 11 شخصا واصابة 6 آخرين لمقيمين من الجنسيتين الهندية والبنغالية بسبب الاختناق، لافتا الى ان التحريات ما زالت جارية لمعرفة أسباب الحريق.

ويعمل في السعودية زهاء 9 ملايين عامل أجنبي يتحدر معظمهم من دول آسيوية.