موقف بارز في مجلس الوزراء اليوم يؤكد الدعم المطلق للجيش وسائر الأجهزة

تشكل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم مناسبة للمكونات الوزارية والسياسية لتأكيد دعمها للجيش ، فيما يقوم به من إجراءات ميدانية لمواجهة الإرهاب في جرود عرسال ، بعد رسالة التأييد التي عبّر عنها رئيس الحكومة سعد الحريري بعد لقائه الأخير بقائد الجيش العماد جوزيف عون، ما عكس بوضوح حرص رئيس الوزراء على إزالة أي التباس في موقفه من الإجراءات التي تتخذها المؤسسة العسكرية في جرود عرسال ضد الإرهابيين الذين يحاولون زعزعة الاستقرار في لبنان واستخدام مخيمات النازحين منطلقاً لضرب الساحة اللبنانية.

وقالت مصادر وزارية لصحيفة “السياسة” الكويتية، إن موقفاً بارزاً سيصدر عن الجلسة، يؤكد الدعم المطلق للجيش والأجهزة العسكرية والأمنية في كل ما تقوم به لضرب أوكار الإرهابيين أينما كانوا، مع التأكيد في الموازاة على تأمين سلامة النازحين وتجنيبهم مخاطر العمليات العسكرية التي تستهدف الجماعات الإرهابية المسلحة في المخيمات والجرود.

وأشارت إلى أن الجلسة ستبحث أيضاً في ملفي الكهرباء والتعيينات لاتخاذ الموقف المناسب منهما وبما يحقق المصلحة الوطنية، بعيداً من المحاصصة الطائفية وغياب الشفافية.