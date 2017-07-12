مصادر نيابية: من حق الحريري الإجتماع إلى القيادات الأمنية دون أخذ الإذن

فيما لا تزال مسألة المطالبة بعودة النازحين السوريين إلى بلدهم تتفاعل، وفي الوقت الذي تنقسم فيه القوى السياسية بين مطالب بالحوار مع النظام لتأمين هذه العودة، وبين من يشترط أن يتم الحوار عبر القنوات الدولية، وعلى وقع الملاحظات التي سجلت على الزيارة التي قام بها وفد المدرسة الحربية إلى معلم مليتا، استغربت مصادر نيابية الضجيج الذي رافق اللقاء الذي عقد في السراي الحكومي بين رئيس الحكومة سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزيف عون ، على خلفية الأحداث التي جرت أخيراً في عرسال .

وقالت المصادر نفسها لصحيفة “السياسة” الكويتية، إن الضجيج الذي جاء من قبل بعض السياسيين لم يخلو من التجاوز، لما هو خارج عن الأطر التي تسمح لهم بالتدخل في مثل هذه الأمور، لأن من حق رئيس الحكومة أن يجتمع مع كل القيادات الأمنية دون أخذ الإذن من أحد.