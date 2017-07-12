لقاء قريب بين الحريري وجنبلاط لطي صفحة الخلافات

فتح الاتصال الذي أجراه رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط برئيس الحكومة سعد الحريري ، الباب أمام عودة التواصل السياسي بينهما، وطي صفحة الخلافات التي دامت أشهراً، على خلفية موقفيهما من قانون الإنتخاب .

وإذ أشارت مفوضية الإعلام في الحزب “التقدمي الإشتراكي” إلى أن الاتصال تناول متابعة عدد من القضايا، عُلم، وفق صحيفة “السياسة” الكويتية، أن لقاءً قريباً يُتوقع عقده بين الحريري وجنبلاط يكون استكمالاً للإتصال الهاتفي، وفي إطار العمل لـ”تطبيع” العلاقات بشكلٍ كامل، في المرحلة السياسية الجديدة بعد إقرار قانون الإنتخاب .