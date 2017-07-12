“داعش” يهدد بطولة أوروبا لكرة القدم النسائية المقامة في هولندا

فتحت السلطات الهولندية تحقيقا، في تهديد ظهر على غرفة للدردشة يستخدمها تنظيم “داعش”، ضد بطولة أوروبا لكرة القدم النسائية المرتقبة بالبلاد، انطلاقا من الأسبوع المقبل.

وأوضحت متحدثة باسم وكالة مكافحة الإرهاب “إن.سي.تي.في”، أن الوكالة تأخذ على محمل الجد، التهديد المحرض على مهاجمة ملعب في أوترخت، في 19 تموز، تزامنا مع مقابلة بين إنجلترا واسكتلندا.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه “يحقق حاليا في المسألة”، وأنه على اتصال وثيق باللجنة المحلية المنظمة للبطولة والاتحاد الهولندي لكرة القدم”.

ولم تقم وكالة مكافحة الإرهاب في هولندا، برفع مستوى التهديد الأمني الذي يقف حاليا عند المستوى الرابع على مقياس من خمس درجات.

ويشير المستوى الحالي إلى احتمال قوي بوقوع هجوم، لكن لا يوجد دليل ملموس على كونه وشيكا.