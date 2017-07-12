بالصور: عصابة تسرق لتتعاطى…

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة سرقات لدراجات آلية وعمليات نشل طالت مواطنين في بلدتي عرمون وخلدة.

بنتيجة المتابعة والرصد، تمكن عناصر فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، من تحديد هوية الفاعلين الذين يؤلفون عصابة، وتوقيف أفرادها في محلة تلال خلدة، وهم:

– ح. ص. (مواليد عام 1996، لبناني)

– ج. ع. (مواليد عام 1997، لبناني)

– م. م. (مواليد عام 1998، سوري)

بالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعدّة عمليات نشل على متن الدراجات الآلية التي كانوا يسرقونها ومن ثم يقومون بتغيير لونها وبيعها ليشتروا بثمنها المخدرات التي يتعاطونها.

كما تبيّن أن الموقوف الثاني من أصحاب السوابق بجرم تعاطي المخدِّرات.

ضبط بحوزتهم ثلاث دراجات آلية مسروقة، وعثر في داخل إحداها على كميّة من مادتي الكوكايين وحشيشة الكيف.

سلّمت إحدى الدراجات الآلية إلى مالكها، وأحيل الموقوفون الثلاثة تباعاً إلى مفرزة بعبدا القضائية ومكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.