الشرطة التركية قتلت خمسة عناصر من “داعش”

قتلت الشرطة التركية خمسة عناصر مفترضين من تنظيم “داعش” خلال عملية ضد خلية جهادية في قونية (وسط)، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وقالت مديرية قونية إنه تمّ القضاء على خمسة ارهابيين كانوا يبدون مقاومة مسلحة لقوات الامن وأصيب أربعة عناصر من قوات الامن بجروح طفيفة، مضيفة أنه تمّ ضبط عدد كبير من الاسلحة.

وتابعت المديرية أنه تم ضبط خمسة بنادق هجومية ومسدس وكمية كبيرة من الذخائر خلال العملية التي تمت عند الفجر.

وتضم محافظة قونية قاعدة لحلف شمال الاطلسي ومنشآت عسكرية تركية ايضا.