ولد الشيخ أحمد: الحل السياسي وحده كفيل بحل أزمة اليمن

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الحل السياسي وحده كفيل بحل أزمة اليمن، ومعتبرا أن مشاركة الحوثيين في المحادثات أمر جوهري يمهد لاتفاق شامل.

وأضاف خلال تقديمه إحاطة لمجلس الأمن الدولي، عن الوضع في اليمن الأربعاء: “أن من الضروري تحسين عمل الدولة والخدمات في اليمن، مؤكدا أن الوضع يزداد مأساوية هناك.”

وأشار إلى أن ثمة أزمات متعددة في اليمن، تؤثر على حياة 14 مليون شخص في البلاد، معلنا وفاة أكثر من 1800 شخص جراء وباء الكوليرا، الذي ينتشر بشكل مطرد في البلاد.

ودعا المبعوث الأممي إلى ضرورة الالتزام بالأعراف الدولية، موضحا أن استهداف السفن يعيق نقل المساعدات، في إشارة إلى تعرض سفينة للاستهداف في حزيران الماضي.

وناشد التحالف العربي بقيادة السعودية وطرفي النزاع في الأزمة القائمة، لدعم مقتراح باستئناف الرحلات المدنية إلى اليمن.