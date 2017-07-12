مقتل فلسطيني بمواجهات في جنين

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات اندلعت في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة فجر الاربعاء، بحسب ما اعلنت مصادر طبية وامنية فلسطينية.

وقالت المصادر الطبية لوكالة”فرانس برس” :”ان شابين آخرين جرحا خلال المواجهات احدهما في حالة خطيرة”.

ونقلت عن الجيش الاسرائيلي :”ان الجنود اطلقوا النار باتجاه مهاجمين بعد ان فتح مسلحون فلسطينيون النار على القوات وقام المهاجمون بالقاء عبوات ناسفة على القوات التي كانت متواجدة في المخيم”.