بالفيديو: “بحبك يا لبنان”… من الجو الى العالم

إنه الشغف في إظهر جمال لبنان وطبيعته ومعالمه، إنه الحب الذي لا ينتهي تجاه الوطن الذي سقط من أجل بقائه آلاف الشهداء، إنها الرسالة الدينية – الوطنية التي تتجلى بأبهى حللها. هكذا أراد الراهب الماروني الأب إيلي قرقماز إظهار لبنان، فنشر فيديو، من إبداعه، تصويراً وإخراجاً، نقل فيه جمال منطقة جونيه ساحلاً وصولاً الى حريصا.

ليست المرة الأولى التي تتجلى فيها إبداعات الأب قرقماز، فهو ينقل عشقه للبنان وجماله، وتكريمه للعذراء والقديسين. بإبداعاته يستفز المشاهد وينقله الى حيث الجمال… والتضحية مجدداً في سبيل لبنان الرسالة.