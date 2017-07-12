155 كلغ من الكبتاغون معدة للتهريب من لبنان الى بنغلادش…

كشفت المديرية العامة للجمارك عن إحباط محاولة تهريب 155 كلغ من الكبتاغون بواسطة خزنة حديد مصفحة كانت معدة للتصدير إلى بنغلادش عبر مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.

واضافت في بيان: “في إطار تنفيذ الخطة التي أعدتها الجمارك اخيرا لمكافحة التهريب وحماية الأمن الإجتماعي، وبعد سلسلة من الضبطيات لبضائع مهربة وممنوعات خطيرة، وخصوصا من المواد المخدرة، وفي إنجاز جديد يشهد له وفي عملية نوعية، وفي تاريخ 11 تموز 2017 وبإشراف المدير العام للجمارك بدري ضاهر وحضوره، تمكن رجال الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، من إحباط عملية تهريب كمية من حبوب “الكبتاغون” بوزن 53,22 كلغ واردة مع مسحوق بشكل حبيبات رمل بحيث بلغ الوزن الإجمالي القائم للمضبوطات 155 كيلوغراما”.

وتابعت: “هذه المضبوطات كانت مخبأة بشكل سري ومحكم ضمن خزنة حديد مأمونة ومصفحة بالخرسانة بلغ وزنها القائم 1070 كيلوغراما بحيث استلزم الأمر قصها وتقطيعها، وهي كانت معدة للتصدير إلى بنغلادش”.

وختمت: “بناء على اشارة القضاء المختص، تم التحقيق مع المتورطين وسلموا مع المضبوطات إلى الجهة المختصة”.