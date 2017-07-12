حمادة: لتحسين آداء آلية التعيينات وعدم الدخول في تناقضات

أوضح الوزير مروان حمادة أنه لا يمكن الاطاحة بآلية التعيينات الادارية القائمة وما هو مطروح هو تعديل لتلبية حاجة الادارة فأي تغيير جذري بالآلية يسهل لكل وزير الاتيان بمن يريد ولبعض الأحزاب التحكم بكل التعيينات خصوصا في الصف المسيحي.

حمادة دعا الى اختصار الوقت وتضافر الجهود لتحسين آداء الآلية وعدم الدخول في تناقضات.

وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية” عن ملف النازحين السوريين، طالب حمادة بألا يعطى الموضوع اكثر من حجمه، معتبرًا أن الانقسام الحاصل ليس حول العودة انما الآلية، وقال:”هناك من يؤيد النظام السوري ويريد عودة النازحين الى أحضانه ومن يريد عودة سليمة وفق القنوات الدولية اذا ثبت وجود مناطق آمنة لعودتهم”.

وأكد أن التواصل مع المنظمات الدولية مستمر والمطلوب هو تقييم الاوضاع الاقليمية واستغراق الوقت المطلوب لحل الملف.

وردا على سؤال حول امكانية استعادة الحكومة للسلسلة جدد حمادة تأييده لسلسلة عادلة ومتوازنة داعيًا الى اقرارها مع الموازنة من دون تحميلها أثقالا أضافية قد تشكل ذريعة لتطييرها.