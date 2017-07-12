عون: الانتخابات المقبلة فرصة يعبر فيها اللبنانيون عن خياراتهم بحرية ومسؤولية

اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون ان “الانتخابات النيابية المقبلة ستكون فرصة يعبر فيها اللبنانيون عن خياراتهم بحرية ومسؤولية، وان قانون الانتخاب الجديد وضع لتحقيق هذه الغاية ودور رئيس الجمهورية توجيه جميع اللبنانيين الى ان يحسنوا الخيار والسهر كي تجري الانتخابات في مناخ من الحرية ستوفره حتما القوى الامنية التي ستتولى حفظ امن العملية الانتخابية”.

بلديات وفاعليات في قضاء عاليه

وقال رئيس الجمهورية خلال استقباله في قصر بعبدا وفدا من بلديات وفاعليات بلدات في قضاء عاليه، ان الاهتمام الابرز الذي يوليه راهنا “هو العمل بجهد لانماء المناطق اللبنانية كافة، وهذا يتطلب تضافر كل الجهود لتحقيق هذه الغاية”، وتمنى ان “تتمثل ارادة اللبنانيين في مجلس النواب العتيد للمضي في مسيرة الاصلاح التي يتوق الجميع لتحقيقها”. ولفت الى انه يولي “مطالب ابناء قرى عاليه اهتماما دائما، شأنه في ذلك شأن المناطق اللبنانية كافة، ويتابع تحقيقها مع الجهات والادارات المعنية”.

بلديات وفاعليات شرق زحلة

وفي اطار الاهتمام بمطالب ابناء القرى الحدودية، استقبل عون في حضور النائب السابق سليم عون، وفدا من فاعليات منطقة شرق زحلة، ضم رؤساء بلديات ومخاتير بلدات، قوسايا ودير الغزال ورعيت، مع عدد من اصحاب المصالح والمقالع ومناشير الحجر.

والقى النائب السابق عون كلمة، شكر فيها الرئيس عون على “الاهتمام الدائم الذي يبديه لحاجات اللبنانيين في مختلف المناطق ولا سيما في قرى منطقة شرق زحلة”، لافتا الى “معاناة اهالي هذه المنطقة بعد توقف عمل المقالع ومناشير الحجر والمصالح المتفرعة عنها”.

ورحب الرئيس عون بالوفد، واكد انه يتابع “المطالب التي رفعوها وانه كلف الجهات المعنية معالجتها”، وقال: “لا تتركوا قراكم وبلداتكم ومن واجبات الدولة العمل لمساعدتكم للبقاء فيها وتحقيق انمائها”.

الجمعية الطبية الاسترالية – اللبنانية

واوضاع الانتشار اللبناني كانت محور بحث بين الرئيس عون ووفد من الجمعية الطبية – الاسترالية، في حضور النائب في مجلس النواب ولاية فيكتوريا اللبناني الاصل خليل اده، وذلك لمناسبة مشاركة اطباء من الجمعية في المؤتمر الطبي الذي تنظمه الجمعية الطبية اللبنانية العالمية غدا في مقر نقابة الاطباء في بيروت.

ودعا عون الى “ضرورة ان يكونوا اوفياء في الوقت نفسه للبلد المضيف وللبلد الام، وذلك لعدم وجود تناقض بين لبنان واستراليا من حيث النشاط الوطني والسياسي، إذ يتشارك البلدان القيم الانسانية نفسها”.

وأضاف: “انتم تساهمون عبر انجازاتكم العلمية والانسانية في انماء استراليا، ونتمنى منكم البقاء على تواصل دائم مع لبنان ومساعدته من خلال الانجازات التي تحققونها”.

البستاني

وفي قصر بعبدا، الوزير السابق ناجي البستاني الذي اوضح انه عرض مع الرئيس عون قانون الانتخاب الجديد “الذي سيحقق صحة التمثيل الشعبي من خلال الصوت التفضيلي الذي يؤمن حق كل ذي حق في هذا التمثيل”.