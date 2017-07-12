5 نصائح تُخلصك من الطاقة السلبية

ربما تمر علينا بعض الأوقات نشعر فيها بالضيق والضجر، وتسيطر علينا طاقة سلبية لا نعلم كيفية التخلص منها، فنشعر وكأننا نقف في طريق مسدود وبحر من الظلمة لا نستطيع الخروج منه.

إذا كنت كذلك، توقفي فوراً، وتابعي معنا السطور التالية التي تحمل بعض النصائح التي تساعدك في التخلص من الطاقة السلبية، والتي لها تأثير كبير على عدم نجاحك، وحصرك في زاوية من الألم والمعاناة، وهذه النصائح تقدمها لك استشارية التربية والسلوك خلود الفاهد:

1- عليك بامتلاك الإرادة القوية للتخلص من تلك الطاقة وسيطرة التفكير السلبي عليك، فحاولي تشتيت أفكارك السلبية، وعدم الانتباه لها، وانتبهي لأي شيء جميل يدور حولك.

2- قد تكون الإيجابيات في الحياة قليلة في نظرك، ورغم ذلك قومي باستحضارها، وهذه الإيجابيات تتمثل في موقف ما أو كلمة إطراء.

3- راقبي تنفسك وخطواتك لمدة 10 ثوان.

4- قبل الذهاب إلى سريرك والخلود إلى النوم، لا تتقاعسي عن متابعة حدث يدخل السرور إلى قلبك، فهذا من شأنه رفع مستوى الطاقة والتفكير الإيجابي، والتخلص من كل ما هو سلبي، والنوم براحة أكبر.

5- حاولي التفكير بالأهداف المستقبلية، والتي تحمل الكثير من البهجة، كذلك اكتبي الأدوات والوسائل التي بإمكانها مساعدتك على تحقيقها.