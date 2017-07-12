أسرار الصحف ليوم الأربعاء 12 تموز 2017

أسرار الآلهة – النهار

رغم محاولات عدة من تلفزيون “الجديد” لم تقدم أي جهة سياسية أو نقابية على التوسط لدى الرئيس بري لرفع الحظر عن المحطة في أحياء بيروتية وفي الضاحية وبعض البقاع والجنوب.

سحب الأمن العام ترخيصاً لأحد اللبنانيين برفع صور لأمير قطر تجنباً لإثارة حساسيات ورفع صور مقابلة.

زار رؤساء بلديات مسؤولين سياسيين لسؤالهم عن فرص نجاحهم في الانتخابات النيابية اذا ما استقالوا من مناصبهم.

أسف وزير السياحة لتضارب المواعيد بين المهرجانات من دون أي تنسيق ووعد باجراءات تنظيم للسنة المقبلة.

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يقال – المستقبل

إنّ تقـــــــــــــــــــــــارير ديبلوماسية وردت إلى أكثر من عاصمة عربية أشارت إلى احتمال أن يؤدّي استئناف الحوار الأميركي – الروسي إلى إطلاق قطار إعادة ترتيب ملفات في المنطقة وفي طليعتها سوريا.

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أسرار الجمهورية

إلتقى رئيسا جمهورية سابقان في مناسبة إجتماعية وكان اللقاء بينهما فاتراً جداً.

أكّد أحد المرشحين البارزين لمقعد كسروان أنه لم يتلقَّ حتى الآن إشارة واضحة من القوة المتحالف معها لخوض الإنتخابات الفرعية اذا حصلت.

سألت أوساط سياسية عن سبب غياب ممثل عن وزارة معنيّة عن إجتماع لجنة نيابية فيما هي المعني الأول بالموضوع الذي تمّ بحثه.

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أسرار اللواء

غمز : نائب جنوبي من منطقة تشهد خلافات قوية، معرّض للإنفصال عن تيار انتمى إليه منذ سنوات..

همس : تهتم مصادر دبلوماسية في بيروت في معرفة حقيقة موقف دولة كبرى من الأزمة الخليجية العربية مع قطر؟!

لغز : خلافاً لما تردّد، اتسم الإتصال الهاتفي بين قطب وسطي ومسؤول حكومي، ببعض البرودة والنكات؟

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خلف الكواليس

اكدت مصادر نيابية ان الرئيس نبيه بري كان طوال ايام غيابه الماضية على اتصال دائم برئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من نواب «التنمية والتحرير» للوقوف على اخر المستجدات، مبديا ترحيبه بما آلت اليه نتيجة لقاء الحريري وقائد الجيش.

حذرت اوساط سياسية وامنية من خطورة ما يهدد به البعض لجهة «اللجوء الى الشارع» من اجل الضغط لحل ازمة النازحين السوريين في لبنان.

توقف عديدون امام ما يشاع ويحكى عن تأزم العلاقات اكثر مما هو متوقع، بين «التيار الوطني الحر» و»حزب القوات اللبنانية» على خلفيات عديدة من ابرزها ملف الكهرباء الذي يرى فيه البعض تسييساً مطلوباَ على عتبة الانتخابات النيابية.