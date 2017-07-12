السودان علق التفاوض مع واشنطن حول العقوبات الاقتصادية

علق الرئيس السوداني عمر البشير لمدة 3 اشهر المفاوضات مع الولايات المتحدة حول العقوبات الاقتصادية، غداة تمديد واشنطن هذه العقوبات التي تعود الى عشرين عاما، وفق الاعلام الرسمي.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان البشير “اصدر اليوم قرارا جمهوريا بتجميد لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة الاميركية حتى 12 تشرين الاول 2017”.

واللجنة المذكورة كانت تتفاوض منذ عام مع مسؤولين اميركيين في محاولة لرفع العقوبات المفروضة على الخرطوم منذ 1997.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب مدد لثلاثة اشهر الفترة الانتقالية التي كان حددها سلفه باراك اوباما بستة اشهر قبل رفع كامل محتمل للعقوبات. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت في بيان: “ان العقوبات سترفع بالكامل اذا واصلت الحكومة السودانية اعمالها الايجابية، ولا سيما الحفاظ على وقف الاعمال العدائية في مناطق النزاع في السودان وتحسين وصول المساعدات الانسانية وابقاء تعاونها مع الولايات المتحدة لمعالجة النزاعات الاقليمية والتهديد الارهابي”.

وأضاف البيان” “مع إقرارها بأن حكومة السودان احرزت تقدما كبيرا في العديد من القطاعات فان الادارة الأميركية قررت انها بحاجة لمزيد من الوقت لهذه الفترة الاختبارية”.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور عن اسفه للقرار الاميركي “الذي ياتي بعد مفاوضات طويلة بين السودان والولايات المتحدة”، آملا ب”رفع العقوبات نهائيا”.