11 الف شرطي ودركي سينشرون لاحتفالات 14 تموز في باريس

سينشر حوالى 11 الف شرطي ودركي الجمعة لحماية الاحتفالات التقليدية بالعيد الوطني في 14 تموز خصوصا خلال العرض في جادة الشانزليزيه في باريس التي سيحضرها الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وقال المسؤول في الشرطة ميشال ديلبيش إنه تمت تعبئة كل الاجهزة بما في ذلك كتيبة البحث والتدخل بشكل احتياطي لتكون مستعدة للتدخل في أي نقطة في العاصمة.

الا ان المسؤول في الشرطة رفض كشف الاجراءات الخاصة المرتبطة بزيارة الرئيس الاميركي الذي سيصل الخميس، معترفا في الوقت نفسه بأنها تشكل “تحديا كبيرا” وتخضع لعمل امني تتقاسمه الفرق الفرنسية والاميركية.

واقر المسؤول نفسه بأنه سيكون هناك عدد اكبر بقليل من رجال الشرطة من العام الماضي، بين 200 و300 رجل اضافيين في جادة الشانزليزيه.

وفي المجموع سيكلف 3500 شرطي ودركي ضمان امن العرض يساندهم 2500 من رجال الاكفاء.

وستتم حماية كل المداخل الى المنطقة الامنية في الشانزليزيه بآليات مضادة لعمليات الدهس، كما قال ديلبيش في اشارة الى الهجمات الاخيرة التي شهدتها العاصمة الفرنسية اخيرا.

واتخذت اجراءات مضادة للطائرات المسيرة لكشف وتشويش الممرات الجوية لإبطال مفعول هذه الاجسام.

واخيرا وضع سلاح الجو طائرة بدون طيار بتصرف قوات الامن لتؤمن رؤية شاملة ومتابعة حركة الحشود في مجال واسع.