غارة خاطئة للجيش الفلبيني تقتل جنديين من صفوفه

أكد الجيش الفلبيني مقتل جنديين بالخطأ في غارة كانت تستهدف مسلحين متمردين، في ثاني حادث من نوعه في الحملة العسكرية الهادفة لطرد المتشددين من مدينة ماراوي جنوب البلاد.

واعتبر المتحدث باسم الجيش الفريق جو آر هيريرا في بيان ” أنّ الحادث وقع عندما أخطأت مقاتلات تستهدف المتشددين في ماراوي هدفها وأصابت مبان انهار ركامها على الجنود”.

وأضاف: “أصابت قطع ركام كبيرة، انهارت من مبان محصنة جيدا، اثنين من رجالنا عن طريق الخطأ”، مشيرا إلى أن 11 جنديا آخرين يعانون من إصابات طفيفة بشظايا وهم يتلقون العلاج في إحدى المستشفيات.

وأشار الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أمس الثلاثاء، إلى أنه يحتاج 15 يوما إضافيا لهزيمة المتشددين.

وأمر دوتيرتي، بداية شهر حزيران الماضي، الجيش بالقضاء على مسلحي “ماوتي” الموالية لتنظيم “داعش”.

وأعلن إثر اندلاع المعارك، حالة الطوارئ لمدة 60 يوما في جزيرة “مينداناو”، التي تقع فيها مدينة ماراوي المحاصرة من قبل المتشددين.

وأسفرت المعارك التي يخوضها الجيش الفلبيني ضد مسلحي التنظيم عن مقتل مئات الأشخاص أغلبهم من أنصار التنظيم الإرهابي.