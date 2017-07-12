إرجاء البحث في آلية التعيينات… بو عاصي: مجلس الوزراء يجدد دعمه للجيش

عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية عند الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور الوزراء وناقش جدول اعمال مؤلف من ستين بندا.

بعد انتهاء الجلسة ادلى وزير الاعلام بالوكالة وزير الشؤون الاجتماعية بيار ابي عاصي بالمعلومات الرسمية التالية:

عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي استهل الجلسة بالحديث عن اهمية الدعم الكامل للجيش اللبناني وقال: الجيش اللبناني يقوم بمهماته بمحاربة الارهاب والحفاظ على امن المواطنين والاستقرار في كل المناطق, ونحن نكرر دعمنا الكامل للجيش في التصدي للارهاب والمهمات التي يقوم بها، وهناك تحقيق شفاف يجريه الجيش لجلاء ملابسات وفاة بعض الموقوفين لديه.

ثم تناول الرئيس الحريري موضوع العمل والتنسيق بين الوزارات وقال:المطلوب التركيز على انجاز الاعمال بكل الوزارات وتسريع معاملات المواطنين وامورهم. وشدد على ان تحقيق اي انجاز في اي وزارة كانت هو انجاز للحكومة مجتمعة مشيرا الى التوجه لعقد جلسات وزارية متخصصة لمناقشة الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد وقال: المطلوب العمل لخفض العجز وهذا يتم من خلال خفض النفقات وتأمين واردات جديدة مما ينعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي العام.

ثم ناقش المجلس جدول الاعمال واقر معظم بنوده الستين ومنها تحديدا البند المتعلق بالطاقة المتجددة، كما ناقش المجلس بند آلية التعيينات بشكل مستفيض وقد ابدى كل وزير وجهة نظره وتم تأجيل البحث في هذا الموضوع لمزيد من التشاور.

اسئلة واجوبة:

سئل:هل كان هناك خلاف في وجهات النظر حول بند الية التعيينات؟

اجاب: كانت هناك اختلافات في وجهات النظر وهذا امر طبيعي وسليم في اي ديموقراطية وكل وزير ابدى وجهة نظره وتقييمه للوضع ولكن هناك اتجاه مشترك بين الوزراء على ان الجميع يريدون ان تسير الية التعيينات بشكل سليم وسريع، لانه في الفترات السابقة تراكمت الفراغات والشغور في مؤسسات وادارات الدولة وكلنا حريص على عمل هذه المؤسسات و على ملء الشغور وعلى التعيينات بالطريقة الاسلم والانسب والاسرع.

سئل:هل تم طرح موضوع الحوار مع الحكومة السورية فيما خص ملف النازحين؟

اجاب: لم يتم طرح الموضوع في هذه الجلسة.

سئل: هل يمكن تعديل الالية عبر تقصير المهل؟

اجاب: مجلس الوزراء لديه قدرة قرار سياسي وهامش تحرك سياسي واسع جدا وهو السلطة الاجرائية في البلاد وبالتالي كل الامور مطروحة على الطاولة واي شيء يتم التوافق عليه يتم التقيّد به من قبل مجلس الوزراء.

سئل: من هو الفريق الذي عارض الالية؟

اجاب: لا يمكنني ان اعلن ماذا دار في الجلسة من مداولات، استطيع القول انه تمت مداولات وجرى طرح الاراء كلها و كانت ايجابية، وتسعى لملء الشغور بأفضل الطرق وباسرع وقت، لان هناك شغورا كبيرا في مؤسسات الدولة وهذا الامر ليس سليما من اجل حسن عمل الادارة.

سئل:هل الحكومة بوارد سحب ملف السلسلة من مجلس النواب لاعادة النظر فيه؟

اجاب: لم يكن هذا الامر مطروح على جدول الاعمال ولم يتم بحثه في الجلسة.

سئل:هل كان هناك خلافات في وجهات النظر؟

اجاب: صحيح كانت هناك وجهات نظر مختلفة لذلك اخذت الجلسة وقتا من خلال النقاشات لان كل الامور وضعت على الطاولة بكل جدية وانفتاح وشفافية وجميعنا استمعنا الى بعضنا البعض وتم تأجيل البند في الموضوع الى الاسبوع المقبل للوصول الى الحل الانسب والافضل للمواطنين.

سئل: ما اهمية موضوع الطاقة البديلة؟

اجاب: افضل ان يتحدث في هذا الموضوع تقنيا وعمليا وزير الطاقة، ولكن في المطلق قرار مجلس الوزراء وبتوجه كل دول العالم ومنها الدولة اللبنانية هو الاتكال على الطاقة المتجددة وليس فقط على الطاقات الكلاسيكية التي تعمل على الغاز او على الفيول، واليوم اقرّ البند المتعلق بالطاقة المتجددة بالرياح كما ان هناك بنودا اخرى اقرّ مبدأها وسوف يتحدث وزير الطاقة بتفاصيلها فيما يخص الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية على سبيل المثال.

سئل: هل تم بحث موضوع التعيينات الديبلوماسية؟

اجاب: لم يتم بحث الموضوع وعلى علمي ان الديبلوماسيين غير مشمولين في هذه الالية.

وعن الملحقين الاقتصاديين قال ابي عاصي :هذا موضوع اخر وسيتم طرحه على هيئة التشريع والاستشارات لاعطاء الراي فيه وكيف سيتم تعيينهم، هل بمباراة من خلال مجلس الخدمة المدنية ام لا؟ وسيتم اتخاذ القرار بناءً على راي الهيئة.