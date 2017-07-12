قطر تعلن وصول مزيد من القوات التركية إلى الدوحة

اعلنت قطر أن مزيداً من القوات التركية وصلت إلى قاعدة عسكرية في الدوحة، بعدما أسرعت أنقرة بإقرار تشريع الشهر الماضي، من أجل إرسال مزيد من الجنود للانتشار هناك.

وذكرت القوات المسلحة القطرية في بيان “أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، عن وصول الدفعة الخامسة من القوات المسلحة التركية إلى دولة قطر”.

والتدريبات مستمرة في القاعدة منذ 19 يونيو حزيران. ويأتي نشر القوات التركية في القاعدة القطرية، بموجب اتفاق وقعه البلدان في 2014.

وتساند أنقرة قطر، بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية، مع الدوحة هذا الشهر، متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي قطر هذا الاتهام.

وجاء في بيان القوات المسلحة القطرية “يأتي هذا التعاون الدفاعي بين الدوحة وأنقرة، ضمن النظرة الدفاعية المشتركة لدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة”.

ولم يذكر البيان، حجم القوات التركية المنتشرة حاليا في القاعدة العسكرية في الدوحة.