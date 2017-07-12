أردوغان: رفع حال الطوارئ “غير مطروح”

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن الحديث عن رفع حال الطوارئ في البلاد “غير مطروح في ظل الظروف الحالية”.

وأضاف في خطاب موجه للمستثمرين في أنقرة: “لا مجال لرفع حال الطوارئ في ظل كل ما يحدث. هم يسألون متى تنتهي الطوارئ. ستنتهي عندما ينتهي كل هذا”.

وفرضت حال الطوارئ في تركيا، في أعقاب محاولة الانقلاب التي جرت قبل عام، واعتقل على خلفيتها عشرات الآلاف من المتهمين بالمشاركة في المحاولة.