بالفيديو: نسخة صينية من “رانج روفر”!

اشتهرت ماركة Landwind عالميا بعد أن أوصلت سيارة كروس X7 إلى السوق الصينية، علما بأن هذه السيارة تعد نسخة طبق الأصل عن سيارة رانج روفر Evoque من ناحية مظهرها.

تفيد المعلومات المتوفرة بأنه سيتم تحديث مظهر السيارة بشكل بسيط، حيث تم تجديد شبكة المبرد، والأضواء الأمامية، وواقي الصدمات الأمامي وغيرها.

وبالاعتماد على صور فوتوغرافية نشرها موقع CarNewsChina على صفحته على الإنترنت، يمكن القول إن الشبه بين السيارة ونظيرتها الأوروبية (رانج روفر) قد تراجع قليلا. ويتجلى ذلك في تصميم الجزء الخلفي منها، حيث تم تجديد منظومة خروج العادم، والأضواء الخلفية.

أما مواصفات السيارة الفنية فلا معلومات عن تعديلها. من المتوقع أن تتوافر Landwind X7 في السوق الصينية في الربع الثالث من هذا العام وستحتفظ، على الأغلب، بأسرة محركاتها الحالية: محرك تيربو حجمه 1.5 لتر قدرته 160 حصانا، ومحرك آخر حجمه 2 لتر وقدرته 190 حصانا. سيبلغ ثمن السيارة في الصين ما يعادل نحو 14 ألف يورو فصاعدا.