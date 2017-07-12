لقاء بين الرياشي والسيسي

إلتقى وزير الاعلام ملحم الرياشي صباح الأربعاء رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي في القصر الجمهوري المصري، ضمن زيارة قام بها وزراء الاعلام العرب المشاركين في الدورة العادية الـ48 لوزراء الاعلام العرب التي ستعقد اليوم في جامعة الدول العربية.

ومن المقرر، أن يلقي الرياشي كلمة لبنان في الاجتماع، وتتضمن سلسلة اقتراحات لمواجهة الارهاب عبر وسائل الاعلام، وإلغاء وزارات الاعلام في العالم العربي. وسيقترح عقد الاجتماع المقبل لوزراء الاعلام في بيروت.

وكان الرياشي قد زار مساء الثلثاء بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الانبا تواضروس الثاني، وتم البحث في الاوضاع العامة.

وقدم الرياشي الى الانبا تواضروس كتابه بعنوان “كتاب العتب” الصادر في العام 2016.