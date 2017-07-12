موسكو تأسف لمدح صحيفة تركية إرهابيا من الشيشان

أعربت السفارة الروسية في اسطنبول عن أسفها، لمدح صحيفة تركية موالية للحكومة الإرهابي الشيشاني شامل باساييف.

وقال مسؤول في المكتب الصحفي في السفارة لوكالة “نوفوستي” إنه من دواعي الأسف نشر صحيفة Yeni Akit مقالا يمدح الإرهابي الملطخة يديه بدماء الكثيرين، معربا عن خيبة أمل حيال صدور مادة جديدة معادية لروسيا تتناقض والمستوى العالي للعلاقات الروسية التركية، معتبرا أن مدح أي تظاهرة إرهابية وأعضاء في التنظيمات الإرهابية أمرا غير مقبول.

وكانت الصحيفة التركية نشرت مقالا في ذكرى تصفية باساييف قبل 11 عاما، أشارت فيه إلى أن الناس يذكرونه بالرحمة والامتنان ويحزنون عليه، مضيفة أن اختطافه طائرة روسية وإرغامها على الهبوط في مطار أنقرة عام 1991 جلب له مجدا في العالم كله.

وكان شامل باساييف من قادة جمهورية إتشكيريا المعلنة من طرف واحد، ودبر عددا من الهجمات الإرهابية التي وقعت في الأراضي الروسية في الفترة الممتدة من عام 1995 إلى عام 2005 .

كما تبنى باسييف عملية احتجاز الرهائن في مدرسة بمدينة بيسلان الأوسيتية الشمالية عام 2004، ما أسفر عن مصرع 334 شخصا أكثر من نصفهم أطفال، وتورط كذلك في تدبير هجوم على مسرح بموسكو عام 2002، قتل جراءه 130 شخصا.

وأدرجت كل من الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي باسييف في قوائمها للإرهابيين، قبل أن تمت تصفيته في 10 تموز 2006.