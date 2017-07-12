لافروف: على المعارضة التخلي عن مطلب تغيير الأسد

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنه على المعارضة السورية أن تتخلى عن مطلب تغيير نظام الرئيس بشار الأسد.

كما أوضح لافروف الأربعاء أن سوريا ستشهد تغيرات إيجابية بعد التوصل إلى اتفاقات أستانا حول إقامة مناطق تخفيف التوتر، معربا عن أمله في تعزيز الهدنة.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البلجيكي ديديه ريندرز في بروكسل ، “لقد أقيمت منطقة تخفيف التوتر في الجنوب الغربي بمشاركة عسكريين ودبلوماسيين من روسيا والولايات المتحدة والأردن، وقد ساعد ذلك على خفض العنف. ولا يزال نظام وقف إطلاق النار قائما عموما منذ الأحد 9 تموز. ونعول على تعزيز هذا التوجه”.

وفي سياق متصل، كشف لافروف عن توقيع روسيا الاتفاق الخاص بإنشاء مركز مراقبة في الأردن، وقال “الوثيقة التي وقعها ممثلون روس وأمريكيون وأردنيون في عمان تتضمن بندا ينص على التوصل إلى اتفاق حول إقامة مثل هذا المركز” مشيراً إلى أنّ”المفاوضات بشأن إقامة 3 مناطق أخرى لتخفيف التوتر لا تزال مستمرة، حيث أن مفاوضات أستانا الأخيرة حققت تقدما معينا بهذا الشأن”.