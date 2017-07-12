فرنجية: هناك أمور عديدة اليوم تعوزها الشفافية في البلاد مثل الكهرُباء

سأل رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، ماذا يميز حتى الساعة هذا العهد عن العهد السابق؟ مجيباً لا أجد هذا الفرق”، واضاف: نحن ممثلون في الحكومة وموجودون فيها ولكنني لست أرى أن الأوضاع هي على مستوى ما أمل الناس”.

ولفت خلال إستقباله مجلس نقابة محرّري الصّحافة اللّبنانية برئاسة النّقيب الياس عون في مقرّ مؤسسة المردة، الى انهم “اتهموا في السابق جهات كثيرة بالصفقات، وهناك أمور عديدة اليوم تعوزها الشفافية في البلاد مثل الكهرباء خصوصاً في ما يتعلّق بملف المناقصات والطريقة التي أُحيلت بموجبها هذه المسألة أي أّنّ دور ادارة المناقصات هو أن تأخذ العروض وتفضها وحسب مما يعني أن هناك مناقصة مدبّرة”.

ورأى فرنجية أن “هناك مشكلة اخرى ستنتج في وجود مولّدات كهربائية في البر بطاقة 500 ميغاواط تباع للدولة”، معتبرا ان “نحن لسنا ضدّ الخصخصة اذا كانت هناك أسعار بشروط الدولة وليس شروط المستثمر”.

وأضاف “أنا في كلّ ما يجري أستثني الرئيس عون الذي لا علاقة له بكل ما يبتعد عن الشفافية ولكن لا استثني أي احد حتى اقرب المقربين وهلم جر والرئيس عون هو انسان جيد ولكن حتى الآن وفي ظلّ عهده لم يتغير شيء”.

وتمنى ان يتخذ الرئيس عون “خطوة إقتصادية جريئة ويذهب الى تغيير الفكر القديم”، لافتا الى ان “النهضة الاقتصادية تكون بزيادة الدخل القومي وليس بزيادة الضريبة بل بفتح البلد امام الاستثمارات”.

وبالنسة الى آليات التعيينات، دعا الى “ابقاء آلية التعيينات مفتوحة لتشمل من في الملاك وخارجه لأن هناك أيضاً كفاءات عالية يحتاجها لبنان موجودة خارج الملاك”.اما بالنسبة للانتخابات النيابية فقال “ان القانون سيغير في البلد نوعا ما، انما المشكلة ليست في القانون بل في طريقة تطبيق النظام”، مؤكدا انه بعدما اطاح سواه بالخطوط الحمراء التي رسمها لنفسه في السياسةوالتحالفات فانه ليس لدينا اليوم اي خطوط حمراء والأمور مفتوحة على كل الاحتمالات انما مع الثبات في قناعاتنا السياسية التي لا نحيد عنها”.

وحول لقاء مع سمير جعجع قال: لا شيء حتى الان في الافق. وعن علاقته بالسيد حسن نصر الله قال: ممتازة وعظيمة ولا تتغير.