بالفيديو: بعد دحر “داعش” في العراق القوات الأميركية باقية

أعلن قائد قوات التحالف في العراق الجنرال ستيفن تاونسند أن الحرب “بعيدة عن نهايتها” في العراق بالرغم من استعادة الموصل من “داعش”، موضحا أنه لا يتوقع تقليصا كبرا في عدد القوات الأميركية والدولية بعد تحرير المدينة.

وأضاف في تصريح لصحفية أمس الثلثاء، بأنه “لا يزال هناك عمل شاق يتعين على العراقيين والتحالف القيام به”.

ورجح الجنرال الأميركي أن يحتاج تطهير الموصل بشكل كامل “إلى أسابيع”، مضيفا أن “هناك أماكن يجب تطهيرها في محافظة نينوى مثل تلعفر، وينبغي تطهير غربي الأنبار”.

وذكر أنه باستعادة الموصل قد يزيد التحالف موارده، ومنها جهود الاستطلاع والدعم بالضربات الجوية للمساعدة في استعادة الرقة في سوريا، لكنه أوضح أن التغييرات لن تكون كبيرة.

ولفت تاونسند إلى أنّ واشنطن وبغداد تفضلان وجود القوات الأميركية في مرحلة ما بعد “داعش”، نظرا إلى تجربة الماضي، حيث غادرت القوات الأميركية وقوات التحالف العراق عام 2011، وحدث ما حدث خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن النصر على داعش في الموصل يوم الاثنين، فيما يمثل أكبر هزيمة للتنظيم الإرهابي منذ إعلان قيام دولة الخلافة قبل ثلاث سنوات.