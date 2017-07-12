تيلرسون بحث مع الملك سلمان في سبل مكافحة الإرهاب وتمويله

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، في جدة، الأربعاء، الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب وتمويله.

واستقبل الملك سلمان تيلرسون في مكتبه بقصر السلام بجدو بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقد “جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة وخاصة الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب وتمويله”.

والتقى تيلرسون أيضا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، لبحث آخر المستجدات في المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.