نجل ترامب: لم أخبر والدي بلقائي مع المحامية الروسية

أكد نجل الرئيس الاميركي دونالد ترامب، دونالد ترامب جونيور أنه لم يخبر والده عن لقائه اثناء حملة الانتخابات الرئاسية بمحامية روسية عرفه عليها وسيط قال له إان بحوزتها معلومات من الحكومة الروسية من شأنها ان تلحق الضرر بالمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وأضاف ترامب الابن لبرنامج “هانيتي” عبر “فوكس نيوز” :”كلا، كان هذا مجرد لا شيء. لم يكن هناك شيء لقوله”.

ولفت إلى أن لقاءه بالمحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا في 9 حزيران في برج ترامب بنيويورك كان مجرد 20 دقيقة اهدرت سدى بكل ما للكلمة من معنى وهذا كان مخزيا.