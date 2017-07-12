ترامب يهنئ العبادي بتحرير الموصل من سيطرة “داعش”

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتحرير الموصل من تنظيم “داعش”، داعيا إلى تأمين المناطق المحررة ومنع عودة التنظيم إليها.

وأعلن البيت الأبيض اليوم في بيان صحافي، أن ترامب اعتبر في مكالمة هاتفية مع العبادي ، أن النصر في الموصل “علامة فارقة” في المعركة ضد التنظيم.

وأشاد ترامب ببطولة الجنود العراقيين والأميركيين في المعارك، مجددا إلتزام بلاده بإلحاق الهزيمة الكاملة بتنظيم “داعش”.