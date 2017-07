بالفيديو – ترامب: هدنة سوريا مثال للتعاون الناجح مع روسيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حوار لقناة ” CBN” الأميركية، اليوم الأربعاء، أن الهدنة في سوريا مثال على نجاح التعاون مع روسيا.

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة وروسيا تستطيعان العمل معا في سوريا وملفات أخرى.

